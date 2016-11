Vijf nieuwe bruggen voor 4,3 miljoen

afbeelding gemeente leiden Een van de ontwerpen van Laurens Nye

LEIDEN - Ze moeten er in het voorjaar van 2018 liggen. Het stadsbestuur heeft definitief besloten om voor 4,3 miljoen euro, vijf nieuwe bruggen aan de buitenkant van het centrum aan te leggen. Die verbinden de nu nog losse gedeelten van het toekomstige Singelpark.

Door Loman Leefmans - 8-11-2016, 20:56 (Update 8-11-2016, 20:56)

Die zes kilometer lange groenstrook wordt gevormd rond de binnenstad, aan de binnenkant van de singels. De ontwerpen van de Vlaamse architect Laurens Nye om de verschillende stukken met moderne bruggen te verbindingen en het rondje sluitend te maken, zijn al enige tijd in omloop. Het gaat om uiteenlopende vormen voor naast de Zijlpoort, bij de Blekerspoort, de Meelfabriek, het Veerplein en het Arsenaalplein.

Dan zijn er nog twee andere pekken die ’gedicht’ moeten worden, bij de Hortus en nabij het Doelenterrein. Het gaat om een doorgang en een brug die beide door de universiteit worden uitgevoerd en betaald.

Ontwerp en uitvoering van de oeververbindingen zijn niet alleen met de Vrienden van het Singelpark overlegd, maar ook met het Platform Gehandicapten. Dit onder meer om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ook mensen met rolstoel met niet al te steile hellingen worden geconfronteerd.

Verder kunnen twee bruggen, over de Rijn, open en dicht. De rest is vast. Op plaatsen waar woonboten in de buurt liggen, wordt de brug opgehoogd omdat de drijvende woningen af en toe voor onderhoud moeten uitvaren.

Eén woonboot, aan het Utrechtse Veer, wordt door Leiden opgekocht omdat het vaartuig in de weg ligt.

Van de benodigde 4,3 miljoen betaalt de gemeente 3,4 miljoen. De rest komt van de omliggende plaatsen die samenwerken onder de naam Holland-Rijnland.

Als het park in 2018 helemaal aaneen is gesloten, ontstaat een wandelroute langs het singelwater van zes kilometer. Het complete rondje erlangs varen, kan pas twee jaar later als de duiker die nu nog het water bij de Maresingel afsluit, wordt weggehaald.