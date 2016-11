Prijs groenstroken bij woonboten stijgt fors

archieffotos Woonboten aan de Leidse Schelpenkade.

LEIDEN - Veel Leidse woonbootbewoners gebruiken de aangrenzende walkant als hun tuin en opslagplaats. Daar moet in álle gevallen voor worden betaald, zo heeft het stadsbestuur besloten.

Door Loman Leefmans - 8-11-2016, 20:59 (Update 8-11-2016, 20:59)

Hoeveel euro per vierkante meter in rekening wordt gebracht, daarover moet de gemeenteraad nog een beslissing nemen, maar het tarief gaat vrijwel zeker stevig omhoog.

Leiden telt circa 225 woonschepen en -boten. Tweederde daarvan maakt gebruik van gemeentegrond, direct grenzend aan de aanlegplaats. Uit onderzoek blijkt dat het in 58 gevallen gaat het om een stenen kade of walkant waar wel eens een bloembak of fietsenrek wordt neergezet. Dat vindt de gemeente geen probleem.

Dat is anders als het ’openbaar groen’ betreft waar de bewoners tuintjes met erfafscheidingen van hebben gemaakt. Dat gebeurt vooral langs Heren- en Zijlsingel. Bij controles bleek dat niet iedereen daar precario voor betaalt.

Dat moet binnenkort wel gebeuren, kondigt de gemeente aan. En het huidige tarief ligt, in vergelijking met bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam, aanzienlijk lager. Ook dat wordt grotendeels rechtgetrokken.