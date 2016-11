Genomineerden beste leerbedrijf

REGIO - Villa de Duinen in Noordwijk en City Hall in Leiden zijn doorgedrongen tot de laatste tien in de strijd om de titel ’Beste leerbedrijf horeca 2016’.

Voor de verkiezing van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca droegen 32 aangesloten scholen elk tien leerbedrijven aan die wat hun betreft in aanmerking komen voor de titel. De afgelopen maanden zijn die bedrijven beoordeeld door de scholen, de leermeester en de leerlingen Tijdens de horecavakbeurs begin volgend jaar wordt bekend welk bedrijf wint.