Marente: nu school voor mantelzorgers

archieffoto Mantelzorg, opeens sta je ervoor.

REGIO - Werken in de zorg? Daar gaat vaak een opleiding van één of enkele jaren aan vooraf. En een mantelzorger?

Door Marieta Kroft - 9-11-2016, 17:41 (Update 9-11-2016, 17:41)

Die kan zomaar van de één op de andere dag genoodzaakt zijn zorgtaken uit te voeren. Of hij nu de vaardigheden bezit of niet. In de wetenschap dat mantelzorgers steeds belangrijker worden, is de in de regio actieve zorgorganisatie Marente een ’School voor mantelzorgers’ begonnen. ,,Het initiatief is echt iets van deze tijd’’, licht woordvoerder Alex Passchier toe. ,,Tien jaar geleden...