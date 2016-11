Voorschotense Krant: nieuw maandblad

Foto René Zoetemelk Ellen de Vette en Marjolein Altena.

VOORSCHOTEN - Een spannend weekje voor de Voorschotense vriendinnen Ellen de Vette (62) en Marjolein Altena (57). Vrijdagochtend presenteren ze in Museum Voorschoten hun eerste ’Voorschotense Krant’.

Door Marieta Kroft - 9-11-2016, 17:48 (Update 9-11-2016, 17:48)

,,Geen originele naam’’, erkent De Vette. ,,Maar het dekt wel de lading. Het wordt een blad voor en door Voorschotenaren. Niet in de eerste plaats actueel, maar wel meer achtergrond. We krijgen diverse artikelen aangeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van sport, de fiscale praktijk, erfgoed en we hebben iemand die elke maand een kijkje neemt...