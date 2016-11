Harry Mens: ’Trump goed voor Leiden Bio Science Park’

LEIDEN/REGIO - De verkiezing van Donald Trump als president van Amerika leidt tot gemengde reacties in de Leidse regio. Een gevoel van onzekerheid overheerst.

Door Liza Janson - 9-11-2016, 17:57 (Update 9-11-2016, 17:57)

Het was onderwerp van gesprek woensdagochtend op het kantoor van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) in Hillegom. ,,We vroegen ons af: Wat betekent dit voor de sector?’’, zegt Prisca Klein van de KAVB. Ze kwamen er niet uit. ,,We hebben geen idee, we kunnen het niet inschatten.’’ Amerika is de grootste exportsector voor Nederlandse bloembollen. Jaarlijks gaan er meer dan één miljard bollen naartoe. ,,Het is een belangrijke markt, we hebben veel afspraken met Amerika. We moeten zien hoe het daarmee verder gaat.’’

De Amerikaans-Leidse kroegeigenaar Matt Donnelley werd woensdagochtend verbaasd wakker. Hij stemde op Clinton. ,,Ik dacht dat Trump geen kans had.’’ Hij schrok best van het nieuws. ,,Ik weet niet precies wat dit gaat betekenen, ik ben erg benieuwd.’’

Succes

Lissenaar Harry Mens zag de overwinning van Trump al lang aankomen. De ondernemer is ‘gepast blij’. ,,Ik heb gezegd dat we een milde Trump zouden gaan zien als hij zou winnen, daar heb ik gelijk in. In zijn overwinningsspeech zie je opeens die milde Trump. Dit wordt een groot succes, dat weet ik zeker.’’ Hij ergert zich aan - ,,dat mag je best opschrijven’’ - programma’s als De Wereld Draait Door en Pauw. ,,Ze zijn allemaal zo links als de pest. Ze steunen Hillary en zijn het zicht op de wereld kwijt.’’

De overwinning van Trump is volgens hem een opstand tegen het politiek establishment. Dat speelt in Nederland ook, zegt Mens. Lijsttrekker Jan Roos van VoorNederland gaat van deze overwinning profiteren, voorspelt hij. ,,Hij heeft de meeste Trump-uitstraling. Meer nog dan Geert Wilders.’’

Bio Science Park

Mens verwacht positieve effecten voor het Leiden Bio Science Park. Hillary Clinton wilde het systeem rond de farmaceutische industrie aanpakken. ,,Dat zij het niet is geworden, is goed voor de farmaceutische industrie.’’ Zo steeg gisteren het aandeel van het Leidse biotechbedrijf Galapagos NV. ,,Je ziet dat alle biothechfirma’s wat in de plus gaan. Wij gaan mee in die trend’’, zegt een woordvoerder van Galapagos.

Interim-directeur Kees Pafort van het Bio Science Park heeft twijfels over die positieve effecten. ,,Clinton wilde minder investeren in de farmaceutische industrie, maar dat wil niet zeggen dat Trump er meer in gaat investeren. Het is helemaal niet duidelijk wat hij van plan is. Ik vraag me af of het gunstig is voor het Bio Science Park, want hij is erg protectionistisch. Het is koffiedik kijken.’’