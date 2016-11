Avalex: ’Dobbewijk enige geschikte plek voor afvalstation’

Foto Hielco Kuipers

VOORSCHOTEN - Tot nu toe is alleen de Dobbewijk in Voorschoten in beeeld voor een nieuw ’duurzaamheidscentrum’ ofwel afvalbrengstation. Dat zegt een woordvoerster van het regionale afvalbedrijf Avalex.

Door Marieta Kroft - 9-11-2016, 17:57 (Update 9-11-2016, 18:22)

Avalex onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van een milieustation in de Dobbewijk voor de inwoners van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Afhankelijk van de resultaten, vraagt het afvalbedrijf begin 2017 bij de gemeente Voorschoten een vergunning aan.

Omwonenden en ondernemers van de Dobbewijk zijn tegen het afvalstation vanwege de te verwachten verkeers- en...