Acht jeugdige schrijftalenten krijgen LD Pennetje

Foto Hielco Kuipers De acht winnaars van het Leidsch Dagblad Pennetje.

LEIDEN - Acht kinderen uit de Leidse regio zijn woensdagmiddag voor hun schrijftalent bekroond met een Leidsch Dagblad Pennetje. Uit ruim tweehonderd inzendingen koos de driekoppige jury voor deze acht kinderen. De opdracht was om een verhaal of gedicht te schrijven over ’Voor altijd jong’, dat dit jaar ook het thema van de Kinderboekenweek was.

De jury werd gevormd door jeugdbibliothecaris Lily Visser van BplusC en Karin Wesseling en Theo de With namens het Leidsch Dagblad. Zij selecteerden vooral op originaliteit; een enkel taalfoutje werd door de vingers gezien. De juryleden wilden vooral verrast of ontroerd worden.

Dat lukte Roos Bernaerts (Oegstgeest), Sebastiaan Borsboom (Voorschoten), Chaska Pouwels (Leiderdorp) en Madou Schellingerhout (Aarlanderveen) in de leeftijdscategorie 8 en 9 jaar. Bij de oudere kinderen (10 t/m 12 jaar) waren de winnaars: Daimy Mulder (Oegstgeest), David Roest (Leiderdorp), Daphne Schuiling (Noordwijkerhout) en Sofie Onnekink (Hazerswoude-Rijndijk).

In de openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat in Leiden ontvingen ze woensdag het LD Pennetje, een oorkonde en een T-shirt met daarop hun winnende inzending. Daarna werden ze met zijn allen tussen de boeken op de foto gezet.