Armin schrijft voor show van Jochem

Foto Twitter Samen in de studio.

LEIDEN - De Leidse komiek Jochem Myjer heeft stadgenoot Armin van Buuren gestrikt om de opening van zijn nieuwe theatershow te schrijven.

Door Theo de With - 9-11-2016, 18:39 (Update 9-11-2016, 18:39)

In muzikaal opzicht dan. Want aan de tekst van zijn nieuwe voorstelling is Jochem Myjer zelf nog aan het schaven. De show ’Adem in, adem uit’ gaat begin volgend jaar in première. Hij speelt nu al try-outs.

Woensdag plaatste de Leidse komiek zelf een foto op Twitter, waarin hij samen met Armin van Buuren in een studio te zien is. ’Leuk om dit jonge Leidse dj-talent een kans te geven om door te breken’, schrijft hij er grappend bij. ’Bezig met de moddervette opening van de nieuwe show.’

Het is niet de eerste keer dat de Leidenaars samenwerken. Armin en Jochem waren in het verleden klasgenoten op het Stedelijk Gymnasium.