Zorg over overlast werk aan N207

Foto Hielco Kuipers Rijnsterwoude baalt van het sluipverkeer dat vertraging door de wegwerkzaamheden probeert te ontlopen.

REGIO - De dorpsraad Rijnsaterwoude maakt zich grote zorgen om de overlast die het groot onderhoud aan de N207, tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden, veroorzaakt.

Door Robert Toret - 10-11-2016, 7:16 (Update 10-11-2016, 7:16)

,,Het sluipverkeer is een enorm probleem’’, verklaart Remco Onderwater namens de belangenbehartiger van de inwoners van het dorp. ,,En dan heb ik het niet eens over de flink toegenomen drukte, maar vooral over het gedrag van automobilisten die ons dorp als shortcut gebruiken. Er wordt veel te hard gereden, het is levensgevaarlijk. Er fietsen daar...