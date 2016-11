Brand in portiekwoning Leiden, schilder en buren schieten te hulp

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In een portiekwoning aan de Sweelincklaan in Leiden is donderdagochtend brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, mede dankzij een passerende schilder die de bewoonster met behulp van een ladder naar beneden kon helpen.

Twee buurmannen hebben twee kinderen in veiligheid gebracht, zo meldt de veiligheidsregio Hollands Midden. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.