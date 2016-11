Bromfietser en fietsster aangereden op oversteekplaats in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een bromfietser en een fietsster zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval bij de oversteekplaats van de kruising Churchilllaan - Verdistraat in Leiden. Ze werden hier aangereden door een auto.

De bromfietser en de fietsster staken tegelijkertijd over in dezelfde richting toen ze door de auto werden geraakt. Eén van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, de andere is op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost doorgegaan.

De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan om de toedracht van de aanrijding te achterhalen.