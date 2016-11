’Bieb Leiderdorp moet blijven’

foto Dick Hogewoning De huidige bibliotheek in Leiderdorp

LEIDERDORP - Leiderdorpers zijn niet blij met het besluit van de gemeenteraad om te bezuinigen op de bibliotheek. Mensen krijgen deze week de kans om ideeën en meningen over de toekomst van de bieb te bespreken.

Door Ivy Grootendorst - 10-11-2016, 10:00 (Update 10-11-2016, 10:00)

Dat bleek gistermiddag bij de start van de ’week van de bibliotheek’, die wethouder Jeff Gardeniers samen met BplusC-directeur Willem van Moort opende. „Willen we dat de bieb weg gaat?”, vraagt Gardeniers, waarna een luid boegeroep klinkt. „Wat willen we met de toekomstige bieb? Dat is...