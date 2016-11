Woningen in Leiden ontruimd vanwege gaslek

Foto: Wilfred Simons Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In de Bartokstraat in Leiden zijn donderdag in verband met een gaslek meerdere woningen ontruimd. De straat is volledig afgesloten.

Door Jan Balk - 10-11-2016, 11:31 (Update 10-11-2016, 12:47)

In verband met de veiligheid is er een ambulance aanwezig in de Bartokstraat. De woningen zijn ontruimd in verband met explosiegevaar. De bewoners worden opgevangen door woningbouwvereniging De Sleutels.

Na een paar uur is het lek weer gedicht door Liander. Het zou gekomen zijn door renovatiewerkzaamheden. De bewoners mogen aan het begin van de middag weer naar hun woning. Het gas zal donderdagmiddag weer door de leidingen worden getransporteerd.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.