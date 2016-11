Houdt rookverbod de binnenstad vitaal?

LEIDEN - Moet de gemeente Leiden een openbaar rookverbod invoeren in het centrum? Kan een riksjaservice van studenten die 55-plussers door de stad vervoeren, het aantal auto’s in de binnenstad verminderen?

Door Wilfred Simons - 10-11-2016, 13:47 (Update 10-11-2016, 15:16)

Met vragen als deze wil de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn het debat voeren over een ’optimale inrichting van de stad voor jong en oud’. Het uitgangspunt is volgens woordvoerder Niels Bartels van de Leyden Academy on Vitality and Ageing dat ook jongeren profiteren van maatregelen die de stad aantrekkelijk maken voor ouderen. Een riksjaservice houdt jongeren bijvoorbeeld fit, voorkomt dat ouderen in een isolement terechtkomen en draagt bij aan schone lucht in het centrum.

De Leidse Proeftuin houdt op vrijdag 9 december een Lagerhuisdebat in bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie waar, aan de hand van stellingen, wordt gesproken over de manier waarop Leiden zijn ouderen vitaal en gezond kan houden. Samen met Gijs Weenink van de DebatAcademie werkt de Proeftuin aan tien stellingen waarover Leidse 55-plussers, raadsleden en professionals hun mening over kunnen geven. Aanvang 15.00 uur.

Meer info: www.deleidseproeftuin.nl