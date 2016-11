Gaslek in Leiden Zuidwest ’Mijn papegaai is nog binnen!’

LEIDEN - Inwoners van de Bartokstraat in Leiden Zuidwest moesten gistermorgen om 10.30 uur in alle haast hun huis verlaten nadat er tijdens werkzaamheden een gaslek was ontstaan.

Woningbouwvereniging De Sleutels laat aan de Sibeliusstraat en omgeving 56 woningen renoveren; het project is bijna afgerond. Het lek onstond aan de Bartokstraat 19, een woning die op dit moment voor renovatie aan de beurt is. De bewoners verbleven in een wisselwoning.

Over de exacte toedracht verschillen de meningen. Volgens een woordvoerder van asbestverwijderaar Oranje BV ontstond een breuk toen een brok puin op de gasleiding viel; buurtbewoners vertelden dat er in de leiding werd geboord. In elk geval, zegt Harry Weerstand van Oranje BV, ’lag de leiding op een andere plek dan waar we hem hadden verwacht’. ,,We hebben meteen de ramen en deuren opengezet en de brandweer gebeld.’’ Op het moment dat de breuk ontstond, werd geen asbest verwijderd.

Sommige buurtbewoners raakten tamelijk overstuur na de aankondiging dat zij hun huis moesten verlaten. ,,Mijn papegaai is nog binnen!’’, riep één van hen boos tegen de politie. ,,Als hij doodgaat, is dat jullie schuld!’’ De meesten zochten de warmte op van de wisselwoning aan de Sibeliusstraat. Rond 13 uur had de brandweer de gasbuis afgesloten en ontlucht en werden de woningen vrijgegeven.