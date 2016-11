Science Café Leiden over ’de toekomst’

foto hielco Kuipers Scheltema.

LEIDEN - Het Science Café Leiden viert het tienjarige jubileum op dinsdag 13 december met een avond rondom het thema ’De Wereld over 50 jaar’. In 2006 richtte ondernemer Pascal de Theije het Science Café op omdat hij ’mensen een betere reden wilde geven om een café te bezoeken dan te drinken’.

Door Wilfred Simons - 10-11-2016, 15:04 (Update 10-11-2016, 15:30)

Voor het Science Café maakte hij gebruik van het voorbeeld van vergelijkbare formules elders in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij wilde de Leidenaars inzicht bieden in de nieuwste wetenschappelijke inzichten in een gezellige, informele sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje. Sindsdien hebben De Theije en een team vrijwilligers 91 bijeenkomsten belegd, over onderwerpen die varieerden van de geschiedenis van vluchtelingen tot kwantumcomputers en van taal bij baby’s tot de grote Spitsbergenexpeditie van 2015. De lezingen worden gegeven in theatercafé Scheltema aan de Marktsteeg 1 in Leiden.

Op 13 december behandelt het Science Café vragen over de toekomst van antibiotica, het klimaat en energie.

http://sciencecafeleiden.nl

