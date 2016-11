Vrouw gewond door scooterongeluk in Leiden

LEIDEN - Op de Dobbedreef ter hoogte van de Clara Wichmannstraat in Leiden is donderdag een vrouw gewond geraakt na een ongeluk met haar scooter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 10-11-2016, 15:12 (Update 10-11-2016, 15:12)

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies plaats heeft kunnen vinden. Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken.