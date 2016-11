Leidse regio siddert voor komst outlet in Zoetermeer

afbeelding provast Het beoogde glazen outletcentrum in Zoetermeer.

LEIDEN/ZOETERMEER - De bouw van een futuristisch outletcentrum in Zoetermeer is een stap dichterbij gekomen. En daardoor groeit ook de angst voor het project bij onder meer branchevereniging Inretail én in de Leidse regio.

Door Loman Leefmans - 10-11-2016, 21:54 (Update 10-11-2016, 22:27)

Want outletcentra zuigen winkelend publiek aan uit een groot omliggend gebied, zo blijkt elders in Nederland. ,,En dat gaat ten kosten van dorps- en stadskernen’’, weet Paul te Grotenhuis van Inretail. ,,Ook in Leiden en omstreken.’’

Het gemeentebestuur van Zoetermeer blijft desondanks voorstander van een gloednieuw winkelcentrum, waar bekende...