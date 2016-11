Na monumenten en bomen derde boekje Oud Lisse, ditmaal over bruggen

LISSE - Er zullen niet al te veel mensen zijn die bij het horen van de plaatsnaam Lisse onmiddellijk denken aan bruggen. Toch verschijnt er maandag een boek dat geheel aan dit onderwerp is gewijd. Met dank aan vijf leden van ’Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse’, die bij elkaar duizenden uren staken in het maken ervan. ,,Een boek dat uitnodigt het dorp te verkennen.’’

Het bruggenboek is de derde in een serie. In 2010 maakte Oud Lisse een naslagwerk over ’monumenten en waardevolle objecten’ en vier jaar later over ’monumentale en bijzondere bomen’ in de gemeente. Alle drie de boeken zijn geschreven aan de hand van wandel- en fietsroutes. Ook bij de nieuwste uitgave zit weer een plattegrond, zodat niemand een beschreven brug hoeft te missen.

,,Bruggen zijn een beetje in de mode’’, zegt Liesbeth Brouwer, een van de vijf auteurs van het boek en verantwoordelijk voor de eindredactie en de vormgeving. ,,Ook over Leiden is nog niet zo lang geleden een prachtig boek over bruggen verschenen, net als over Teylingen. Dat heeft ons eigenlijk op het idee gebracht.’’

De in 2012 overleden amateurhistoricus en oud-Lissenaar Aad van Kampen stond aan de basis van het bruggenboek en verdient volgens de vijf auteurs daarvoor postuum alle eer en waardering. ,,Hij heeft ontzettend veel historisch onderzoek in Lisse gedaan en in 2011 een lijst van 21 belangrijke bruggen opgesteld. Die lijst is onze leidraad geweest.’’

De samenstellers van het bruggenboek - naast Liesbeth Brouwer zijn dat Nico Groen, Rob Pex, Aad van der Geest en Wim Bosch - hebben twee wandel- annex fietsroutes door Lisse bedacht, beide met het centraal gelegen plein ’t Vierkant als startpunt. De ene route gaat in noordelijke richting, de ander in zuidelijke.

Van Kampens lijst van 21 bruggen was daarbij het uitgangspunt; die moesten sowieso op de routes liggen. Maar alle andere oeververbindingen die de wandelaar of fietser bij het volgen van de route tegenkomt, worden ook beschreven. Dat leidt uiteindelijk tot een rijk geïllustreerd boek van 128 pagina’s waarin de geschiedenis van 72 bruggen wordt ontrafeld.

,,Voor ons was het ook een ontdekkingstocht, want bruggendeskundigen van huis uit zijn we geen van allen’’, zegt Aad van der Geest. ,,Voor de lezer zal het dat ook zijn’’, weet Liesbeth Brouwer zeker. ,,Dit is echt een boek geworden dat uitnodigt om Lisse nog beter te gaan verkennen.’’

Brouwer, Groen, Pex, Van der Geest en Bosch hebben de afgelopen twee jaar heel veel uren doorgebracht in archieven van de gemeente Lisse, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Erfgoed Leiden op zoek naar informatie. Ook op het ’hoofdkwartier’ van de redactie - de huiskamer van Brouwer - werd menig uur gesleten. ,,Eerlijk gezegd kan ik geen brug meer zien’’, grapt Groen die net als de vier andere auteurs ’superblij en apetrots’ is met het resultaat.

Ondanks dat Lisse geen wereldberoemde of heel bijzondere bruggen heeft, blijkt er veel over de oeververbindingen te vertellen. Brouwer: ,,En duidelijk is dat bruggen ook altijd bron van discussie zijn geweest. Over de vorm, de hoogte, het materiaal, over wie het onderhoud moest betalen. Ook of zo’n brug nou wel nodig was. Wat dat betreft is er niets veranderd. Kijk maar naar de discussie die nu gaande is over de busbrug die tussen Lisse en Lisserbroek is gepland.’’

