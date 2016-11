Hennep gevonden bij inval in Boxspringstudio in Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - Tijdens een inval bij de Boxspringstudio aan de Brandts Buyskade in Leiden zijn twee zakken met in het totaal anderhalf kilo gedroogde henneptoppen gevonden. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Door Jan Balk - 11-11-2016, 13:27 (Update 11-11-2016, 13:34)

Het zogenoemde Haags Economisch Interventieteam (HEIT), dat bestaat uit de politie, de douane, het UWV, de gemeente en netbeheerder Liander, heeft donderdag een doorzoeking gedaan in het bedrijfspand. De politie had vermoedens dat het bedrijf werd gebruikt voor witwaspraktijken of handel in verdovende middelen.

De henneptoppen werden gevonden in één van de garageboxen van het bedrijf. De eigenaar, een 40-jarige Leiderdorper, werd in het pand aangetroffen. Hij is aangehouden en zit vast.