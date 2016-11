Angst om aangifte te doen in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude zit - wederom - in z’n maag met de bezoekers van jongerencentrum Utopia aan de Nieuwe Weg, naast sportpark en zwembad Haasbroek. Na sluitingstijd zorgt uitgaanspubliek voor veel overlast in de buurt en er is bovendien een paar keer sprake geweest van geweld.

Door Laura Heerlien - 12-11-2016, 0:36 (Update 12-11-2016, 0:36)

Burgemeester Liesbeth Bloemen maakt zich zorgen, maar ergert zich ook wel aan de houding van sommige Zoeterwoudenaren. ,,De afgelopen weken zijn er vervelende incidenten geweest, waarbij enkele jongeren in elkaar werden geslagen. Ik kreeg daar telefoontjes en emails over. Wanneer ik dan vraag of ze weten of er aangifte is gedaan, dan krijg ik als antwoord dat die niet is gedaan. Tja, dan komen ze niet in de overzichten en bestaat het incident in principe niet. De politie kan geen onderzoek doen als er geen aangifte is.”

Ze zit er mee dat vrijwel het hele dorp weet wie de aanstichters van het geweld zijn, maar dat de politie er niets mee kan omdat geen namen genoemd worden. Ruud Bouter van de raadsfractie Progressief Zoeterwoude denkt dat een en ander te maken kan hebben met angst. ,,Inwoners zijn bang dat aangifte doen nare gevolgen kan hebben. Ze durven niet.”

Angst

Voor die verklaring heeft Bloemen geen begrip. ,,Als we een maatschappij worden van angst, dan zijn we geen knip voor de neus waard.”

Eind november gaan Utopia, gemeente en ander belanghebbenden met elkaar in gesprek. De incidenten zijn niet nieuw. Regelmatig staan Utopia en de overlast op de politieke agenda.