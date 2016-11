Onderzoek naar hoge eigen bijdrage thuiszorg

ZOETERWOUDE - De gemeenteraad Zoeterwoude wil dat er onderzoek komt naar de knelpunten bij de aanvraag van huishoudelijke hulp.

Door Laura Heerlien - 12-11-2016, 7:38 (Update 12-11-2016, 7:38)

In 2016 is wederom het gereserveerde budget voor de WMO niet opgemaakt en dit zou weleens te maken kunnen hebben met de hoogte van de eigen bijdrage.

Wie een huishoudelijke hulp vanuit de gemeentelijk geregelde WMO inschakelt betaalt 12 euro eigen bijdrage. Wat het CDA betreft is dat te duur, die bijdrage zou omlaag moeten naar 10 euro. Ook de rest van de gemeenteraad is bang dat door die eigen bijdrage zorgvragers mogelijk afzien van de hulp.

Wethouder Kees den Ouden zegt toe dat er naar gekeken gaat worden. ,,In Leiden is over dit onderwerp eveneens een debat ontbrand en we willen dit het liefst regionaal aanpakken. Dat betekent overigens niet dat we als Zoeterwoude niet zelfstandig kunnen beslissen. We zijn hier autonoom in, dus kunnen onze eigen besluiten nemen.”

Er is pasgeleden onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder cliënten, daar kwamen toen geen gekke dingen uit.