Herfstpremie: Zorgboerderij en Zomerland samen aan de dis [video]

WASSENAAR - Het is rond elf uur, tijd voor pauze op zorgboerderij Oliehoek in Wassenaar. Sandra Oliehoek schenkt koffie en thee in voor de harde werkers: mensen met een beperking die op de boerderij komen voor dagbesteding. „We gaan straks zes kalfjes binnenhalen en naar de hooischuur brengen”, vertelt een jongen, ietwat verlegen. „Het wordt buiten te koud voor ze.”

Door Marloe van der Schrier - 11-11-2016, 14:14 (Update 11-11-2016, 14:28)

In nieuwe truien met op de rug de tekst ’Zorgboerderij Oliehoek’, ter ere van het tweede lustrum van de boerderij, vertrekt de groep even later naar buiten. „We zijn tien jaar geleden begonnen met de dagbesteding. Onze zoon heeft een vorm van autisme en heeft het altijd heel fijn gehad op de boerderij. We wilden dat aan meer mensen bieden”, vertelt Sandra Oliehoek die de boerderij - al jaren door de familie gerund - samen met haar man Gerard bestiert.

Per dag komen er gemiddeld acht mensen, die helpen met allerhande klussen op de boerderij. Vorig jaar kwam de donderdag erbij als extra dag, meer dan ze van tevoren in hun hoofd hadden. „We moeten door de huidige wetgeving meer mensen bedienen om aan onze gelden te komen”, licht ze toe. Om die financiële reden werd Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek opgericht, die via donateurs geld werft voor extraatjes. En die nu ook een aanvraag doet voor een Herfstpremie.

„We wilden al langer een gezamenlijk diner organiseren met de nabijgelegen ouderenzorginstelling Zomerland. Het thema van de Herfstpremie dit jaar, ’De wereld om de hoek’, is het ideale moment om een aanvraag te doen en het diner te gaan realiseren”, zegt ze. Het wordt alleen wel ’s middags stamppot eten, want busjes die de ’hulpboeren’ weer thuisbrengen, rijden ’s avonds niet meer.

Geld om het diner zelf te financieren, is er bij beide instellingen niet. Entreegeld vragen was voor Oliehoek ook geen optie: „Iedereen moet mee kunnen doen, zonder dat er zorgen zijn over geld.” Met het initiatief streeft ze hetzelfde doel na als ze met de zorgboerderij heeft. „We hebben hier mensen met een enorme diversiteit aan handicaps. Ik wil ze niet afstompen van de maatschappij en zoveel mogelijk laten meedraaien.”

Voor de ouderen is het eveneens leuk: ze krijgen een leuke middag en komen niet in een sociaal isolement terecht. „Als ik hoor dat het goed gaat met de mensen die hier op de boerderij werken, dat ze beter meekunnen in het dagelijkse leven, dat ze vrolijk komen en gaan, geeft me dat voldoening. Daar doe ik het voor.”

Premie

Fonds 1818 heeft 55.000 euro liggen voor leuke, sociale initiatieven, met dit jaar als thema ’De wereld om de hoek’. Het kan van alles zijn, of het er nu gaat om een burenproject of uitwisseling van culturen. Ook vluchtelingen hebben onze aandacht. Kunnen wij hun wereld leren kennen en zij de onze? Plannen indienen kan tot en met 28 november via fonds1818.nl/herfstpremie.