Auto opengebroken op Hendrik Jesselaan in Oegstgeest

OEGSTGEEST - In de Hendrik Jesselaan in Oegstgeest heeft een inbreker in de nacht van donderdag op vrijdag een auto opengebroken. Eén verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 11-11-2016, 14:16 (Update 11-11-2016, 14:16)

Er is mogelijk in meerdere auto’s ingebroken en de politie zoekt getuigen.