Afspraak omgangsvormen

LEIDEN - De wijkverenigingen van de Leidse binnenstad formaliseren de manier waarop zij met de gemeente samenwerken.

Door Binnert Jan Glastra b.glastra@hollandmediacombinatie.nl - 13-11-2016, 14:21 (Update 13-11-2016, 14:21)

Dat zegt Erich Püschel, voorzitter van de wijkvereniging Noordvest-Molenwijk. Het is in die wijk het idee ontstond om afspraken te maken over de manier waarop wijkvertegenwoordigers en de gemeente met elkaar omgaan. Dit nadat enkele ingrijpende gemeentelijke besluiten de wijk rauw op het dak vielen. Recentelijk betrof dat de tijdelijke uitbreiding van de daklozenopvang aan het Papegaaisbolwerk en de komst van student-ondernemersgebouw Hubspot aan de...