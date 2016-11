Jochem Myjer ambassadeur van Alrijne

LEIDERDORP - Komiek Jochem Myjer is sinds gisteren ambassadeur van het nieuwe Moeder- en Kindcentrum van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Hij verbindt zijn naam en gezicht de komende jaren aan de afdeling voor kinderen en verloskunde.

Door Marieta Kroft - 11-11-2016, 17:00 (Update 11-11-2016, 17:00)

De hoofdpersoon was echter niet aanwezig tijdens de officiële opening vrijdagmiddag door burgemeester Laila Driessen en de (ex-)patiëntjes Charlotte (4) en Thijmen (4). Hij is druk met de voorbereidingen voor zijn nieuwe show. Wel heeft Myjer een video-boodschap ingesproken die gisteren werd vertoond. Ook vandaag, tijdens de open dag van 10 tot 14 uur wordt zijn filmpje in het ziekenhuis gedraaid.

Myjer zegt hierin zich als ’Leienaar’ verbonden te voelen aan het Alrijne Ziekenhuis. ,,Mijn beide kinderen zijn er geboren.’’

Myjer had enkele jaren geleden een tumor in zijn ruggenmerg en weet daardoor hoe heftig een ziekenhuisopname kan zijn. Des te belangrijker vindt hij de zo optimaal mogelijke omstandigheden. ,,Ik probeer daaraan mijn steentje bij te dragen.’’ Hoe hij dat gaat doen, vertelt hij niet in het filmpje. Wel heeft hij een tip voor de inwoners van Leiden, Leiderdorp en Alphen: ,,Spreek mij niet aan als Jochem Myjer, maar als ambassadeur van het Alrijne Ziekenhuis. Klinkt net even chiquer.’’