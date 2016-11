Volgend jaar fietsenparkeerplaats bij station Voorschoten

Voor fietsen is er amper plek op het station van Voorschoten.

VOORSCHOTEN - Er lijkt schot te zitten in de aanleg van de fietsenparkeerplaats bij het station in Voorschoten.

Door Marieta Kroft - 11-11-2016, 17:48 (Update 11-11-2016, 17:48)

Volgens wethouder Eppe Beimers hebben de provincie en spoorbeheerder Prorail overeenstemming bereikt over de kostenverdeling. Hij verwacht dat Prorail in 2017 de vergunning bij de gemeente aanvraagt. De gemeenteraad vindt de aanleg te lang duren. Een jaar geleden werd het autoparkeerterrein al vergroot. Fietsen staan her en der op het plein geparkeerd.