Mbo’ers willen meer maatwerk

Foto Jordy Kortekaas Eva de Leeuw en Volkan Özdemir, medewerkers en stagelopers bij Studio Moio.

LEIDEN - Gelijke kansen? Die zijn er niet in het mbo-onderwijs, zeggen de Leidse studentonderzoekers van Studio Moio. Jongeren die vastlopen in het onderwijs, die van school moeten of er niet meer worden toegelaten, hebben niet dezelfde kansen als hun leeftijdgenoten die wel in het schoolstramien passen.

Door Janneke Dijke en Ivy Grootendorst - 12-11-2016, 7:49 (Update 12-11-2016, 7:49)

Tien mbo-studenten die stage lopen bij Studio Moio in Leiden reisden het hele land door, op zoek naar jongeren die ongelijke kansen ervaren. Ze spraken meer dan honderd jongeren die uitgevallen zijn in het onderwijs,...