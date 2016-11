Voorschoten wil busverbinding met Wassenaar

VOORSCHOTEN - Voorschoten doet opnieuw een poging om een busverbinding te krijgen met Wassenaar.

Door Marieta Kroft - 11-11-2016, 17:53 (Update 11-11-2016, 17:53)

De gemeenteraad schaarde zich donderdag achter een motie van SP.

De bus zou ook langs de ziekenhuizen in Leiderdorp en het Bronovo in Den Haag moeten rijden en in de zomer via het strand. Een proef in het verleden was niet succesvol, aldus Beimers.