Leiden Square in Oxford

OXFORD -

Door Binnert Jan Glastra - 12-11-2016, 7:55 (Update 12-11-2016, 7:55)

In Oxford krijgt een Leiden Square. Dat maakt het stadsbestuur van Oxford vandaag bekend tijdens een receptie om te gedenken dat de stedenband tussen de twee gemeenten zeventig jaar bestaat.

Het plein komt aan de zuidkant van het in aanbouw zijnde winkelcentrum Westgate, dat volgend jaar oktober opent. Tijdens het oorlogsherdenkingsweekend volgend jaar november komt er bovendien een plaquette. De Band of Liberation, het muziekkorps van de Prinses Irenebrigade zet die gelegenheid luister bij. Veel Engelse stedenbanden, waaronder die van Oxford, zijn onlosmakelijk verbonden aan de herdenking. Ze ontstonden uit het verlangen, na de bevrijding, om de ontstane contacten tussen Nederland en Engeland niet verloren te laten gaan. Leiden kreeg als oude universiteitsstad de nog veel oudere universiteitsstad Oxford toegewezen.

Het plein aan de noordkant van Westgate werd eerder al vernoemd naar Bonn, waarmee Oxford eveneens een stedenband onderhoudt. Zowel de Leidse burgemeester Henri Lenferink als diens collega Helmut Kollig uit Bonn zijn ook bij de receptie aanwezig. ,,Oxford is trots op de langdurige relaties met steden in Europa en de rest van de wereld. Als internationale stad zijn stedenbanden een traditie die we willen versterken en die participatie stimuleert van alle lang van de Oxfordse gemeenschap’’, aldus de plaatselijke Labour-leider Bob Price.