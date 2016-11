Oud-Egyptisch bier heeft volle smaak van boter, aarde, paddenstoelen en citrus

LEIDEN - Het bier dat de oude Egyptenaren moeten hebben gedronken, was niet lekker. De Leidse cultureel ondernemer Janko Duinker, die in Leiden Egyptologie studeerde, brouwde het bier, eigenlijk meer een alcoholhoudende pap, jaren geleden een keer met zijn studievereniging Pleyte. ,,Het was een teleurstelling. Ik herinner me vooral een weeïge, gistige smaak.’’

Door Wilfred Simons - 11-11-2016, 18:05 (Update 11-11-2016, 18:05)

Hnq.t, uit te spreken als Hèn-Ket, is daarentegen een prima bier geworden. Gistermiddag hielden Benjamin Wegman en Frans Meij van de Leidse Brouwerij Pronck een kleine proeverij tussen hun...