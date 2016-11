Grote zoektocht na gevonden Maxi-Cosi in sloot Leiden

LEIDEN - Brandweer en duikers zijn vrijdagavond grootst uitgerukt na de vondst van een Maxi-Cosi in het water aan het Boshuizerpad.

Door Internetredactie - 11-11-2016, 18:46 (Update 11-11-2016, 18:46)

Een buurtbewoner had het object uit het water gevist. Duikers en de brandweer moesten daarom uitsluiten dat er een kind in de sloot was beland.

Achteraf bleek het autostoeltje al enkele dagen in het water te liggen. De Maxi-Cosi was al eerder uit de sloot gehaald en weer terug gegooid. Hierop werd de zoektocht door de brandweer gestaakt.