Auto uitgebrand op parkeerplaats winkelcentrum De Kopermolen

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Op de Standerdmolen in Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een personenauto uitgebrand op het parkeerterrein bij winkelcentrum De Kopermolen.

De brandweer kreeg rond 1 uur zaterdagochtend de melding, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Gezien de vele brandstichtingen in Leiden en omstreken houdt de politie er rekening mee dat de brand is aangestoken en heeft onderzoek ingesteld.