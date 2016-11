GGD-enquête over de gezondheid in Hollands Midden

LEIDEN - GGD Hollands Midden roept inwoners die medio september een vragenlijst in de bus kregen en nog niet hebben ingevuld, dat alsnog te doen. Ze hebben afgelopen week opnieuw een brief gekregen.

Door Marieta Kroft - 12-11-2016, 19:07 (Update 12-11-2016, 19:13)

Bijna 52.000 inwoners van 19 jaar en ouder kregen een lijst met vragen over de lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. De GGD doet dit gezondheidsonderzoek in opdracht van 19 gemeenten in Hollands-Midden.

Veel ingevulde enquêtes zijn al teruggestuurd, meldt de gemeentelijke gezondheidsdienst. Het zijn er echter nog te weinig om een betrouwbaar beeld te krijgen. Hoe betrouwbaarder het beeld, hoe gerichter de GGD activiteiten kan organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. In het voorjaar van 2017 worden de eerste resultaten bekend.