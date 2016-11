Vernielers regenboogzebrapad aangehouden in Leiden

Foto ter illustratie: ANP

LEIDEN - De politie heeft zaterdagmiddag vijf verdachten uit Leiden aangehouden wegens het vernielen van een regenboogzebrapad op de Nieuwe Beestenmarkt. Daarbij deden zij ook een Hitlergroet.

Door Internetredactie - 13-11-2016, 14:22 (Update 13-11-2016, 14:28)

Het voorval werd vastgelegd door camera’s. De gemeente deed aangifte van vernieling en de politie stelde een onderzoek in naar de daders.

De identiteit van de verdachten werd achterhaald en zij moesten zich melden op het politiebureau. De mannen in de leeftijd van 19 tot 21 jaar zitten vast en worden verhoord.

Het zebrapad werd in 2015 tijdens Coming Out Dag onthuld door de gemeente en het COC. De disciminatiore aard van het voorval wordt door de politie meegenomen in het onderzoek.