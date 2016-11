Shoppen!

Internetwinkelen? Kan praktisch zijn, maar liever gaan we op pad. Leuke winkeltjes afstruinen en na een lange dag winkelen lekker borrelen en de tassen uitpakken.

En waar die leuke winkeltjes te vinden zijn? Dat staat in de bijlage deze Vrij en in Lifestyle op deze website. Want op onze oproep om ons te vertellen waar we moeten shoppen, kwamen heel wat reacties binnen. We kregen zoveel leuke adresjes, dat we een selectie moesten maken.

Lees hier alles over de leukste adresjes in de regio.