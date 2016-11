Nieuw kookboek met de geheimen van Leidse chef-koks

foto Danielle Reizevoort Rik Thesing van The Bishop met zijn favoriete gerecht gebakken buikspek met ahornlak, zoetzure groenten en mosterd. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Koken zoals een chef-kok is nu voor (bijna) iedereen weggelegd. In het kookboek Meet the Chef geven 24 chefs uit Leiden het recept van hun favoriete gerecht prijs.

Door Marleen Hogendoorn - 13-11-2016, 17:21 (Update 13-11-2016, 17:21)

Het idee voor het kookboek komt van Mark Knops en Lawrence Armitage van Leids Lekkers. Zij organiseren ook de Leidse restaurantweek.

Knops legt uit: „In januari van dit jaar organiseerden we de restaurantweek met het thema ‘Meet the Chef’. Als je normaal gesproken uit eten gaat, heb je helemaal geen contact met...