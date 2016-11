Mogelijke inbreker aangehouden op terrein van Ipse de Bruggen in Nieuwveen

NIEUWVEEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdachte man aangehouden op het terrein van zorginstelling Ipse De Bruggen in Nieuwveen. De man had inbrekersgereedschap bij zich.

De politie kreeg rond 5.30 uur de melding dat er een verdachte man op het terrein rondliep. Het terrein van de zorginstelling is weliswaar vrij toegankelijk, maar ligt niet op een doorgaande route. Het zorgpersoneel alarmeerde daarom de politie.

Agenten troffen op terrein een 38-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aan. Hij had geen aannemelijke verklaring voor zijn aanwezigheid, maar de politie vond zijn gereedschap om in te kunnen breken veelzeggend. Ook kon hij zich niet legitimeren.

Voor de politie reden genoeg om hem mee te nemen naar het bureau. De man heeft proces-verbaal gekregen en is zondag weer op vrije voeten gesteld.