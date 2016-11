Hennepkwekerij met 100 plantjes ontdekt in Oegstgeest

OEGSTGEEST - In een pand aan de Lijtweg in Oegstgeest is in de nacht van zondag op maandag een hennepkwekerij aangetroffen. Twee mannen zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 14-11-2016, 10:14 (Update 14-11-2016, 10:14)

Op de Lijtweg lag rond middernacht een persoon te slapen in een auto. Agenten namen een kijkje bij het voertuig toen een andere man uit een portiek op de auto af kwam lopen.

De twee mannen hingen een onsamenhangend verhaal op over wat zij daar op dat moment deden. In de auto roken agenten een sterke wietlucht.

In het voertuig werden in de achterbak inbrekerswerktuigen aangetroffen. Hierop werd het tweetal aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Maarssen en een 32-jarige man uit Bilthoven.

Nader onderzoek leidde naar een pand aan de Lijtweg, waar een in werking zijnde hennepkwekerij werd aangetroffen. In totaal stonden er 100 hennepplanten in de woning. Ook bleek de stroom illegaal te zijn afgetapt. De ontmantelde kwekerij wordt samen met de aangetroffen planten vernietigd.