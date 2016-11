Groep Ramon zoekt een Harry Truman

Grote consternatie in ons app-groepje Casa Ramon na de verkiezingsaardschok van vorige week woensdag. De vrienden, zonder uitzondering witte, verwarde mannen, appten om het hardst dat ze zichzelf bijeen aan het rapen waren. Daarna buitelden de analyses (het is de schuld van de witte, kwaaie, laag opgeleide man; nee, het is juist de schuld van de witte, arrogante, hoog opgeleide elite; het is de schuld van Hillary, van de Latino’s in Florida, van het kiessysteem, van Nigel Farage, van Poetin...) en...