Parkeerenquête als wapen tegen de onvrede

LEIDEN - De parkeerdruk is op zes plekken in Leiden tot boven de negentig procent gestegen. Met de westelijke Professorenwijk als uitschieter. Dat blijkt uit eenmalige tellingen die afgelopen september zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om de gebieden net buiten het centrum, waar begin dit jaar betaald parkeren werd ingevoerd. Nieuwe onderzoeken en een grootscheepse bewonersenquête in maart moeten uitwijzen of maatregelen nodig zijn om de druk te verlichten.

Door Loman Leefmans - 14-11-2016, 15:45 (Update 14-11-2016, 15:58)

De niet onomstreden uitbreiding van het Leidse betaald parkeersysteem is momenteel in volle...