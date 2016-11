Pietprotest bij Hartebrugkerk

Online platform ’Stop Blackface’

LEIDEN - Het protest van actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Leiden, begint om 12.30 uur bij de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat.

Door Binnert Jan Glastra - 14-11-2016, 16:43 (Update 14-11-2016, 16:43)

Dat staat op het online platform ’Stop Blackface’. De demonstranten verzamelen zaterdag om 11.45 uur op het Stationsplein en lopen dan naar de Hartebrugkerk. Direct ertussen ligt de Beestenmarkt waar om 12.00 uur Sinterklaas arriveert.

Voorstanders van Zwarte Piet voeren eveneens actie. Zij deden een oproep op Facebook om als traditionele Zwarte Piet verkleed naar de intocht te gaan.

De gemeente wil voor- noch tegendemonstraties op de Beestenmarkt en werkt aan scenario’s om ervoor te zorgen dat het daar gewoon gezellig is.