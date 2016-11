Plan voor Leidse vuurwerkshow op Lammermarkt

Foto Gerda Holla

LEIDEN - Het nieuwe evenemententerrein op de Lammermarkt zou vanaf volgend jaar een geschikte plek zijn om met oud en nieuw in Leiden een grote vuurwerkshow te houden. Dat schrijft burgemeester Henri Lenferink in een discussiestuk.

Door Aad Rietveld - 14-11-2016, 16:52 (Update 14-11-2016, 17:01)

De Leidse gemeenteraad drong in augustus 2015 al aan op één groot nieuwjaarsfeest in de stad, met een centrale vuurwerkshow. Te duur, oordeelden burgemeester en wethouders toen.

In zijn memo lijkt Lenferink de keuze nu over te laten aan de raad. In zijn memo constateert hij slechts,...