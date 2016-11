Voorschotense wethouder Beimers weg: ’fijne tijd gehad met vrijwilligers’

Publiciteitsfoto Eppe Beimers

VOORSCHOTEN - Eppe Beimers (CDA) stopt op 8 december als wethouder van Voorschoten. Zijn opvolger wordt de oud-wethouder van Katwijk, Daan Binnendijk.

Door Marieta Kroft - 14-11-2016, 16:58 (Update 14-11-2016, 16:58)

De reden is ’van persoonlijke aard’, staat in het maandagmiddag verspreidde persbericht van de gemeente Voorschoten. In datzelfde persbericht laat Beimers (65) weten een fijne tijd in Voorschoten te hebben gehad met de vrijwilligers. Letterlijk staat er: ,,Voorschoten is een mooi dorp en een fantastische gemeente waar ik met veel plezier heb mogen samenwerken met betrokken en bekwame vrijwilligers.’’ Hij...