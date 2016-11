Leiden door de lens van Monique Shaw [video]

LEIDEN - Monique Shaw, voormalig stadsfotografe voor het Leidsch Dagblad, heeft een expositie in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Met de 52 foto’s brengt zij de stad op een eigen manier in beeld.

Door Fokke Zaagsma - 16-11-2016, 7:00 (Update 16-11-2016, 7:00)

Shaw vertelt hoe zij te werk gaat en hoe zij een verhaal te pakken weet te krijgen in één foto.

Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management van InHolland Haarlem maakten de videoreportage.

Er wordt teruggeblikt op hoogte- en dieptepunten uit Shaws carrière en wordt haar speciale band met Leiden beschreven.

De tentoonstelling van Monique Shaw is tot 31 december te zien in de Stadsgehoorzaal.