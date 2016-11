Kijken naar je huis, of wat ervan over is

Foto Hielco Kuipers De tweede verdieping van het studentenhuis aan de Oude Singel is volledig uitgebrand.

LEIDEN - Vandaag is hij op de fiets gekomen, zondagmorgen reed Piet van Steijn in allerijl van Zoeterwoude-Dorp naar de Oude Singel in Leiden. ,,De politie zei: Uitslaande brand, direct komen, schrik niet van de ravage. Ik vroeg: Is er persoonlijk letsel. Nee, er was geen persoonlijk letsel.’’

Door Ruud Sep - 15-11-2016, 7:18 (Update 15-11-2016, 7:18)

Een buurman laat op maandagmiddag zijn hondjes uit. Hij raakt aan de praat met de eigenaar van het door brand verwoeste studentenhuis. ,,Oh, dat gaat je een boel geld kosten. Nou, ga maar gauw...