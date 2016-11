Een stadsbibliotheek als prestige-object na de Reformatie

Foto Hielco Kuipers De Biblioteca Thysiana s aan het Rapenburg in Leiden was een particuliere stichting en geen stadsbibliotheek, maar kreeg wel een moderne inrichting: niet langer werden boeken vastgeklonken aan hun kast.

LEIDEN - Zolang er boeken bestaan, worden ze verzameld. Particulieren, kerken en kloosters en grafelijke hoven legden in de middeleeuwen al bibliotheken aan, maar in de 16de eeuw gingen ook stadsbesturen dat doen, vooral in Holland. De boeken voor die stadsbibliotheken kwamen vaak uit katholieke kerken en kloosters, die na de Reformatie werden ontmanteld.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 10:42 (Update 16-11-2016, 10:42)

Ter gelegenheid van het 450-jarige bestaan van de Librije in Zutphen hield de P.A. Tiele Stichting in 2014 een congres over ’historische stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden’. Hiervan...