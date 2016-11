Lezing Van der Steur over internationale justitiesamenwerking

LEIDEN - Minister van Justitie Ard van der Steur en zijn Belgische collega Koen Geens geven maandag 21 november een lezing over de internationale justitiesamenwerking.

Zij gaan met name in op de samenwerking tussen Nederland en België. De lezing is toegankelijk voor studenten en andere geïnteresseerden.

21 november, 17.00 uur, Steenschuur 25 Leiden. Aanmelden (nl.surveymonkey.com/r/lezing21nov2016) en ID verplicht.