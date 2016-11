Provincie start eigen verkoopsite

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland heeft dinsdag een website geactiveerd waarop te zien is welke gronden en gebouwen zij momenteel verkoopt.

Door Binnert Jan Glastra - 15-11-2016, 12:26 (Update 15-11-2016, 12:26)

Het gaat om eigendommen die de provincie niet langer wil hebben of nodig heeft, bijvoorbeeld door gewijzigd beleid of veranderende plannen. Geïnteresseerden kunnen via de kaart doorklikken en contact leggen met de makelaar of veilingsite waar het in de aanbieding is.

In deze regio staat onder meeer het Kevereiland te koop in de Kagerplassen en het in 1638 gebouwde commissarishuis aan de Trekvliet tussen Leiden en Voorschoten te koop - het huis van de ambtenaar woonde die het geld inde dat voor het gebruik van de trekvaart verschuldigd was.